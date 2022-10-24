Свидание в театре: с кем провела романтический вечер Светлана Ходченкова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса, видимо, перестала скрывать подробности личной жизни и решила открыто показать нового возлюбленного.

Звезда киноленты «8 первых свиданий» Светлана Ходченкова на спектакль в Театр Наций пришла не одна. Стройную блондинку сопровождал статный незнакомец, передает 7Дней.ru.

Судя по фотографии, которая появилась в различных Telegram-каналах, 39-летняя актриса и ее спутник держались за руки, не скрывая от окружающих своих нежных чувств. Они вели себя как влюбленная пара.

Исполнительница главной роли драмы «На острие» до этого момента о личной жизни не распространялась. Ей приписывали многочисленные романы с сексапильными российскими актерами и коллегами по шоу-бизнесу, однако Ходченкова их не подтверждала. За плечами актрисы один официальный брак. В 2005 год под венец Светлану повел актер и сценарист Владимир Яглыч. Брак дал трещину через пять лет совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Ходченкова показала откровенный танец у шеста.