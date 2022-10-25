Против родных сестер: почему Мария Шукшина встала на сторону Бабкиной в суде

Мария Шукшина не поддержала своих сестер в разбирательстве с Надеждой Бабкиной

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему сестры Марии Шукшиной требуют деньги от Надежды Бабкиной.

Мария Шукшина раскрыла подробности громкого судебного дела между ее родными сестрами и театром Надежды Бабкиной! За что Екатерина и Ольга требуют с народной артистки 600 тысяч рублей? Почему наследница режиссера поддержала в конфликте певицу, а не родственниц? И удалось ли актрисе помириться с матерью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня определенная своя позиция. То есть я все проблемы стараюсь скрывать последние два года», — уточнила артистка.

Мария Шукшина — редкий гость на светских мероприятиях. Недавно звезда появилась на премьере фильма, в котором она сыграла одну из главных ролей. Гости отметили, как сильно внешне изменилась 55-летняя актриса. Она похудела и стала выглядеть заметно моложе.

«Когда мне нужно перед съемками или перед премьерой, просто не ем и все. Как Майя Плисецкая говорит: „Меньше надо жрать!“» — сказала Шукшина.

Актриса раз в месяц ходит к косметологу. Ради красоты и молодости Мария готова терпеть любую боль.

«Любимых особо нет, потому что они все болезненные укольчики. Зато дает результат!» — поделилась актриса.

Шукшина рассказала: сейчас у нее появилось больше времени на себя. Она избавилась от бытовых забот. Например, перестала готовить для сыновей-подростков.

«Свое я отготовила уже по полной программе. Они у меня уже к этому возрасту, к 17-ти годам, полностью самостоятельные», — заявила Мария Шукшина.

В 2023-м наследники актрисы закончат школу. Близнецы Фома и Фока решили не идти по стопам звездной матери и, к счастью для нее, выбрали обычные профессии.

«Все актеры охраняют своих детей и как-то оберегают от этого, потому что грязи очень много. Деньги зарабатывают даже родственники на тебе, так сказать, на твоей популярности, известности», — считает звезда.

Артистка не понаслышке об этом знает. Несколько лет назад ее дочь Анна судилась за квартиру с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

А в 2018 году некая Фрейя Зильбер родила ребенка от старшего сына актрисы Макара Касаткина. Девушка на всю страну обвинила экс-возлюбленного в рукоприкладстве. Заявила, что мужчина не интересуется наследником. Правда, спустя два года она сама отказалась от мальчика.

«Ну как я его воспитываю? Он с папой живет. Где-то пару дней в неделю да, в выходные. Он отличается от всех моих детей каким-то умом и сообразительностью», — рассказала Шукшина.

Скандалы буквально преследуют Марию. Недавно ее родные сестры Ольга и Екатерина подали в суд на театр Надежды Бабкиной. Они потребовали от певицы отменить спектакль «Калина красная» по произведению их знаменитого отца.

«По инициативе дочерей Василия Макаровича был расторгнут договор, после чего театр должен был прекратить показы всех этих инсценировок и так далее, чего он не сделал, к сожалению», — уточнил юрист Александр Строкин.

Все началось еще в прошлом году. Ольга и Екатерина перестали получать авторские отчисления от показа спектакля. Они обратились к руководству театра, но ответ не получили.

«Стороны, во-первых, предпринимали попытки по мирному урегулированию. Они оказались не совсем удачными, вследствие чего и было подано указанное исковое заявление», — сказал юрист Строкин.

Екатерина и Ольга потребовали от театра Бабкиной выплатить им 600 тысяч рублей. Именно такую сумму, по мнению сестер, задолжала им народная артистка.

«То, что они требуют, это — выплату в двойном размере. Компенсация, которая предусмотрена гражданским законодательством, соответственно. Они в исковом заявлении указывают сумму уже с учетом этой компенсации», — добавил юрист Строкин.

«Моя позиция абсолютно правильная, мы играем „Калину красную“. А для остальных вопросов у меня целая команда, они разберутся», — сказала Надежда Бабкина.

По закону авторская доля Ольги и Екатерины — 50 процентов на двоих. Остальную сумму получают вдова режиссера Лидия Николаевна и его дочь Мария. По словам актрисы, лично у нее нет никаких претензий к Бабкиной. Более того, она продолжает играть в «Калине красной» и не хочет, чтобы спектакль был запрещен к показу.

«Я считаю, что имя Шукшина надо популяризировать, надо снимать, играть, больше спектаклей ставить, больше фильмов. А не запрещать это!» — заявила артистка.

Мария уверена: в этой истории ее сестрам нужны только деньги и пиар! Поэтому она прекратила с ними всякое общение и, не раздумывая, поддержала Бабкину.

«Юристы работают, там целая команда у Надежды Георгиевны. Пытались говорить с ними, конечно. Нет! Это деньги, чисто деньги», — считает Мария Шукшина.

Актриса рассказывает: суды за авторские отчисления стали точкой кипения. В их семье давно назревал конфликт. Еще весной СМИ облетела информация: Ольга Шушкина обвинила Марию в том, что та бросила родную мать на произвол судьбы и якобы с ней не общается.

«Если ты не хотела, чтобы это обнародовалось и было, так сказать, всем представлено это некое грязное белье, почему же тебя нет? Маш, ну, пожалуйста, умоляю тебя, ну, приди и помоги вот здесь нам. Я тебе сестра, я уж не говорю о том, что мама есть», — сказала сестра актрисы.

Однако сама Мария уверяет: она прекрасно общается с матерью, и между ними нет конфликтов!

«Я с мамой продолжаю общаться. Мама-то не судится! Она меня всегда поддерживала, всю жизнь, и я ее поддерживаю», — уверяет Мария Шукшина.

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Некоторые наблюдатели говорят о конфликте довольно резко.

«Вся эта семейка Шукшиных — это одна большая трагедия. Это пример того, как не должно быть в жизни, понимаете? И Маша, которая строит из себя примерную, и Оля, которая очень любит деньги, и третья сестра, понимаете? Они забыли в этой гонке за деньгами, за жаждой наживы, что самое главное в этом мире — это человеческие отношения. И ближе сестер родных нет никого», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Сейчас Мария Шукшина старается держаться подальше от семейных дрязг. Она не обсуждает с матерью своих сестер, не говорит ей про суды с театром. Актриса старается хранить спокойствие сама и лишний раз не волновать пожилую женщину.