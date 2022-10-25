Готова стать матерью: Ольга Бузова нашла кандидата на роль отца своего ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему главная невеста российского шоу-бизнеса почти перестала верить в создание полноценной семьи.

Ольга Бузова призналась: она больше не верит в идеальные отношения! Из-за чего теледива считает, что может никогда не встретить свою любовь? Правда ли, девушка разочаровалась в мужчинах и собирается стать матерью-одиночкой? От кого из знаменитых коллег артистка мечтает родить ребенка? И знает ли он о ее намерениях? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне реально хочется в это верить, что есть в этом мире тот человек, который тебе хотя бы плюс-минус подойдет в каких-то важных принципиальных моментах», — сказала звезда.

Ольга Бузова уже давно пребывает в статусе главной невесты российского шоу-бизнеса. Она постоянно говорит, как сильно мечтает создать семью. Но никак не встретит достойного мужчину.

«Мы работаем на работе, мы работаем дома, борщи вам готовим, стираем, гладим. Еще перестраивать и взрослого человека менять, еще работать над ним, что-то перекраивать, зачем?» — вопрошает Бузова.

После расставания с блогером Давидом Манукяном у Ольги не было серьезных отношений. Ей приписывали романы с хоккеистом Денисом Зерновым, футболистом Артемом Зуевым и банкиром Иваном Семеновым. Последний, кстати, уже три года является женихом другой звезды — Анны Калашниковой. Правда, это не мешало ему дарить роскошные подарки Бузовой, что очень не нравилось Ане.

«Я очень хорошо к Оле отношусь. Когда я это все увидела, для меня это был большой шок, потому что она знает, что мы столько лет в отношениях. Мы с ней даже общались на эту тему. Она меня уверила, что все не так, как пишут», — уточнила телеведущая Анна Калашникова.

Ольга не подтвердила факт наличия отношений с банкиром.

«Слушайте, я его знаю с 2017 года. Мы вместе в одно время в одной компании тусовались», — высказалась теледива.

Бузова делится: у нее достаточно поклонников. За ней красиво ухаживают, осыпают цветами, драгоценностями. Но Ольга заявляет: чтобы ее покорить, недостаточно кольца с бриллиантом. Для нее важнее духовная близость.

«Я не девочка — курортный роман. Я девушка с серьезными намерениями. Самое главное, чтобы это было взаимно, и чтобы не было никаких жертв, и чтобы никому это не причиняло боли», — считает Ольга Бузова.

Теледива заявляет: она так много раз обжигалась, что уже не верит в прекрасных принцев. Бузова повзрослела и теперь точно знает: идеальных людей не бывает.

«Я уже такая земная. Раньше были розовые очки, и мы строили всегда иллюзии. Мы люди. У нас у всех огромное количество своих каких-то принципов, бзиков, тараканов», — заявила певица.

По словам артистки, опыт предыдущих романов научил ее в любой ситуации ставить свои интересы выше всего. Она сказала себе, что больше никогда не будет жертвой.

«Если ты не готова это принимать, не готова с этим мириться, сразу уходи. Не продолжай очаровываться, влюбляться», — сказала Бузова.

Никого из многочисленных ухажеров девушка не видит рядом с собой в качестве супруга. Ольга даже стала думать, что ей не суждено обрести женской счастье.

«На сегодняшний момент нет того мужчины, за которого я бы хотела выйти замуж. А я хочу еще выйти замуж, хочу этой глупости вновь, суеты. Я не знаю, когда это будет и будет ли», — уточнила артистка.

Но от мечты стать матерью Бузова отказываться не хочет. И уже подобрала кандидата на роль будущего отца. Им стал коллега по сцене, музыкант Jony.

«Генофонд хороший, воспитание хорошее. Музыкальный вкус хороший. Чувство юмора хорошее, приоритеты правильные», — рассуждает певица.

Бузова рассказала о своем новом ухажере: «Хочу вот этой глупости вновь, суеты»

По словам Ольги, она уже не раз говорила коллеге о своих желаниях. Но он почему-то считает это все шуткой. А Бузова настроена серьезно!

«Я всегда ему говорю: „Jony, я хочу от тебя детей“. Я просто не понимаю, почему он всерьез не воспринимает мою фразу», — удивляется звезда.

Поющая телеведущая уже придумала, как будет воспитывать своих будущих наследников. И спланировала их жизнь на годы вперед.

«Наши дети, мои будут облюбленные. Мои дети будут получать потрясающее образование, мои дети будут получать ласку, внимание, любовь», — заявила Ольга.

Недавно Бузова рассказала в одном интервью, что в своей новой квартире уже спланировала детскую. Так что у нее все готово. Теперь дело за малым: донести до Jony, какое счастье он рискует потерять, если продолжит игнорировать намеки Ольги.