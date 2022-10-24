Попались: очередные диверсанты в Херсонской области теперь в российском плену

Группа диверсантов из Украины захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

Украинские националисты все больше и больше теряют свои позиции.

На линии фронта в Херсонской области взяли в плен группу диверсантов из Украины. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, поимка противника произошла ночью.

«На утро 24 октября в Херсонской области на бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», — объяснил он в своем Telegram-канале.

В том числе была пресечена попытка ВСУ по прорыву линии обороны в районе реки Ингулец. Стремоусов отметил, что сейчас все находится под неусыпным контролем российских военнослужащих.

Накануне Стремоусов сообщал об усилении линии фронта в Херсонской области новыми силами. По его словам, все старания украинских националистов прорвать оборону заканчиваются крахом из-за своевременной реакции Вооруженных сил России, в особенности используется огонь артиллерии.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успешном отражении атак ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Киев вновь и вновь бросает своих солдат в лобовую атаку.