ВС РФ укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР
Фото: Telegram / Настоящий Гладков
Найден способ блокирования противника в случае попытки атаковать.
Инженеры российской группировки войск «Отважные» стали укреплять оборонительные линии Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Известно что военнослужащие создают танковые заграждения, которые нельзя взорвать. Так украинская бронетехника не сможет побороть рубеж обороны.
«Устанавливаются бетонные пирамиды. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него и встает, дальше он не сможет проехать», — приводит слова инженера РИА Новости.
После установления бетонных сооружений решено закрыть участок дороги посредством противотанковых ежей. Это воспрепятствует дальнейшим движениям противника и не даст сдвинуться назад.
По словам бойцов, на фронте сейчас стало больше внимания уделяться инженерным конструкциям, над ними трудятся русские солдаты после перегруппировки войск на харьковском направлении.
К слову, еще около недели назад офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о попытке прорыва к Сватову и Кременной в ЛНР со стороны украинских националистов. В результате этого уничтожено большое количество иностранных наемников ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители ЛНР ждут скорого завершения спецоперации.