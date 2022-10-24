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Найден способ блокирования противника в случае попытки атаковать.

Инженеры российской группировки войск «Отважные» стали укреплять оборонительные линии Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Известно что военнослужащие создают танковые заграждения, которые нельзя взорвать. Так украинская бронетехника не сможет побороть рубеж обороны.

«Устанавливаются бетонные пирамиды. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него и встает, дальше он не сможет проехать», — приводит слова инженера РИА Новости.

После установления бетонных сооружений решено закрыть участок дороги посредством противотанковых ежей. Это воспрепятствует дальнейшим движениям противника и не даст сдвинуться назад.

По словам бойцов, на фронте сейчас стало больше внимания уделяться инженерным конструкциям, над ними трудятся русские солдаты после перегруппировки войск на харьковском направлении.

К слову, еще около недели назад офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о попытке прорыва к Сватову и Кременной в ЛНР со стороны украинских националистов. В результате этого уничтожено большое количество иностранных наемников ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители ЛНР ждут скорого завершения спецоперации.