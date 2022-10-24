Стали известны личности погибших летчиков при крушении Су-30 в Иркутске

Фото: Латынина Светлана / ТАСС

В авиакатастрофе погибли два летчика-испытателя — Максим Конюшин и Виктор Крюков.

Произошедшая в Иркутске авиакатастрофа унесла жизни двух военных. Выполняя испытательный полет, самолет Су-30СМ упал на жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале назвал имена трагически погибших летчиков-испытателей — Максим Конюшин и Виктор Крюков. Кобзев посетил их семьи и выразил соболезнования.

«Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности „испытания летательных аппаратов“. Небо было действительно его призванием», — сообщил губернатор региона.

Погибшие при крушении Су-30 летчики-испытатели: Максим Конюшин и Виктор Крюков; Telegram / kobzevii

У летчика Конюшина есть три награды Министерства обороны России — медали «За отличие в военной службе» III, II и I степеней. Двумя годами ранее он получил звание заслуженного летчика-испытателя. Вдова Максима Конюшина растит двух детей.

Напарником Конюшина был майор Виктор Крюков. Потомственный летчик родом с Украины, он с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт.

«Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — поделился деталями Кобзев.

По заявлению главы региона, семьи, на чей дом упал самолет, получат денежную компенсацию и поддержку местных властей.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Иркутска Руслан Болотов заверил, что жителям в зоне крушения Су-30 ничего не угрожает.