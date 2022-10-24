Четверо туристов без вести пропали на острове Итуруп

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Путешественники жаловались на ухудшение самочувствия незадолго до ЧП. Сейчас их ищут спасатели.

Четыре туриста пропали на острове Итуруп. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области. Известно, что еще вечером 22 октября в службу спасения поступила информация об ухудшении самочувствия трех участников туристической группы.

Они страдали от симптомов тахикардии, аллергии и повышение температуры. Последняя отметка путешественников сделана у подножия Баранского вулкана.

«Группа состоит из четырех человек, маршрут группы пролегает через район мыса Конакова, бухты Исоя, бухты Любава, подножья вулкана Баранский, протяженность маршрута составляет 60 километров», — говорится в сообществе ведомства во «ВКонтакте».

Сейчас МЧС отправило на Итуруп вертолет со спасателями. Положение усугубилось из-за сильных перебоев сотовой связи в регионе. Итуруп — это остров южной группы Большой гряды Курильских островов. Он является самой масштабной местностью архипелага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заплывшего на мелководье дельфина спасли туристы на Курилах.