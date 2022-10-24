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Союзники Украины не намерены менять свою точку зрения. Миру при этом грозит реальная катастрофа.

Великобритания, Франция и США не подтвердили обвинения России в намерении Украины применить «грязную бомбу» в своей же стране. Об этом сообщили главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Судя по распространенному Госдепартаментом заявлению, лидеры дипведомств этих трех стран оказывают «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». При этом они подчеркнули, что собираются оставаться на стороне киевского режима и будут защищать его интересы «столько, сколько потребуется».

«Министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — говорится в документе.

В том числе все главы дипведомств сообщили, что не примут никаких предлогов использовать это заявление для усугубления вооруженного конфликта на Украине.

Стоит отметить, что ранее иностранные источники сообщили о заявлении главы СНБО Турчинова о «грязной бомбе» в 2015 году. Семь лет назад он общался с журналистами и подчеркивал, что у Незалежной есть все ресурсы для создания «эффективного оружия».

«Какое оно там: грязное или чистое, — это уже отдельный технологический вопрос», — говорил тогда Турчинов.

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