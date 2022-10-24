«Будет непросто»: стало известно, что произойдет после взрыва «грязной бомбы»

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Украинские националисты устали гадать, как обойти Россию и решились на отчаянные меры. Миру грозит катастрофа. Можно ли спастись?

Если созданная украинскими боевиками «грязная бомба» взорвется, то последствия детонации будут ощутимы в радиусе от 500 метров до одного километра, а все реактивы станут впитываться в почву. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе «Известиями».

«Что такое „грязная бомба“? Для ее создания надо расковырять бочку с ядерными отходами с какой-нибудь электростанции, вложить их в капсулу и потом рвануть 100 килограммов тротила», — объяснил специалист.

Он отметил, что в случае применения подобной бомбы в воде, химикаты поплывут по течению, после чего окажутся на дне и «постепенно начнут уходить». При этом Шурыгин не может рассчитать примерное количество яда, необходимого для полного отравления Днепра.

«Можно вспомнить, что Фукусима полгода травила море и никто этого даже не заметил. Не очень понятен замысел украинских властей. Если они хотят это свалить на нас, это будет непросто: у нас есть „чистые“ бомбы, и зачем нам „грязная“ — совершенно непонятно», — сказал эксперт.

Еще вчера стало известно о намерении Киева провести провокацию с использованием слабого ядерного боеприпаса под названием «грязная бомба». Как сообщали источники из разных стран, изготовление такого оружия почти закончено. Цель укротеррористов — дискредитация российских Вооруженных сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев еще в 2015 году заявлял о создании «грязной бомбы».