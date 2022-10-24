Главред RT Симоньян заявила о прекращении сотрудничества с Красовским

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Руководство канала расценило одно из высказываний сотрудника неприемлемым.

Телеканал RT прекратил сотрудничество с российским журналистом Антоном Красовским. Об этом сообщила его главный редактор Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, причиной такого решения стало категоричное высказывание сотрудника касаемо детей, рожденных на Украине.

В рамках одной из программ телеканала Красовский выразил мнение, что от украинских подростков, которые стали жертвами пропаганды, следует избавиться. Это заявление взволновало общественность.

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — подчеркнула медиаменеджер.

Спустя несколько часов журналист попросил прощения за свои слова.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», — написал Красовский в Telegram.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обращении Симоньян к певице Алле Пугачевой после ее громкого заявления.