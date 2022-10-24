«Глобальный феномен»: Нэнси Пелоси назвала безотказный способ борьбы с инфляцией

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Пока американцы отдают последние центы за дорогостоящие продукты, известный политик предлагает самые необычные решения.

Чтобы не страдать от инфляции, людям следует сменить тему и не думать о ней. Такое мнение выразила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в рамках программы Face the Nation на телеканале CBS.

«Когда я слышу, как люди говорят об инфляции… Я понимаю, что необходимо сменить тему! Инфляция — это глобальный феномен. В Евросоюзе и Великобритании инфляция повыше, чем у нас тут», — объяснила она.

К слову, инфляция в США в прошлом месяце составила 8,2%. По сравнению с августом, стоимость товаров в стране возросла на 0,4%. В целом индекс потребительских цен увеличился на 6,6% в соотношении с данными прошлого года. Это самый рекордный показатель базовой инфляции с 1981 года.

При этом данные американской экономики за каждый месяц демонстрируют тотальное ускорение обесценивания денег. Сейчас страна переживает худший уровень инфляции за последние 40 лет. Известно, что зарплаты американцев совсем не успевают за этим, поэтому платежеспособность населения значительно снизилась.

Впрочем, эта информация не выглядит пугающей, если последовать совету Пелоси и сменить тему. Спикер палаты представителей давно удивляет мир курьезными заявлениями. Например, ранее 5-tv.ru сообщал, что она собиралась «отмудохать» экс-президента США Дональда Трампа.