Рано встает охрана: дельфины могут стать защитниками Севастопольской бухты

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin

Дружелюбные млекопитающие уже много лет ищут шпионов под водой.

Севастопольскую бухту могут охранять боевые дельфины, которые умеют находить подводных диверсантов Украины. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту», — объяснил он РИА Новости.

По словам Мухаметова, дельфины уже с давних времен принимают участие в поиске диверсантов и в этом «нет ничего специфического». Все началось с 1960 года, когда США и СССР привлекли этих млекопитающих к охране водных территорий. Тогда Севастопольская бухта в Черном море стала первым местом в Советском союзе, где велась подготовка морских артистов к поиску подводных диверсантов и мин.

«При распаде СССР и делении Черноморского флота подразделение с дельфинами попало к Украине, и ими практически не занимались. Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, вернулась и база — в состав подводных диверсионных сил и средств (ПДСС). Работы с дельфинами снова активизировались», — объяснил эксперт.

Также Мухаметов отметил, что черноморские афалины являются самой подходящей породой для охраны, ведь такие дельфины легко поддаются дрессировке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как поселившееся в Амуре семейство косаток удивило дальневосточников.