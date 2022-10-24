Точно в цель: артиллерия ВДВ ликвидировала около 50 украинских боевиков и технику ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Участвующие в защите Донбасса российские военнослужащие продолжают приближаться к главной цели, заявленной в ходе спецоперации.

Артиллерийские расчеты ВДВ продолжают приближаться к цели, заявленной в ходе спецоперации. На днях российские военнослужащие нанесли удары по колонне бронетехники Вооруженных сил Украины и уничтожили около десяти танков националистов, сообщает Минобороны РФ.

«Артиллерия выполнила огневые задачи и уничтожила до пяти танков и до 50 человек живой силы противника. Противник шел в колоннах, первые танки были уничтожены, соответственно наступление противника было остановлено», — рассказал начальник штаба соединения ВДВ Александр.

Уцелевшая техника ВСУ после ударов в спешке стала покидать поле боя.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на самом деле происходит на позициях ВСУ.