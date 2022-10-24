Убегала, боясь посмотреть в глаза: как выглядит Анна Большова после смертельного ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Актриса, сбившая насмерть женщину, вернулась к работе в театре. На сцене она умело перевоплощается и утаивает истинное душевное состояние. Но за пределами учреждения скрыть случившееся не может.

Актриса Анна Большова вернулась к работе в театре «Ленком» спустя чуть больше недели после смертельного ДТП. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, как знаменитость покидает работу. Актриса, сбившая насмерть чуть более недели назад женщину в Калужской области, выглядит тревожной и беспокойной.

Корреспондент решил подойти к актрисе, чтобы узнать, как ее самочувствие после трагедии, о ее мыслях и эмоциях. Однако Большова общаться с кем-либо за пределами работы, кажется, не намерена. Она стала убегать от неудобных вопросов, при этом старалась не смотреть никому в глаза. В результате, сделав пару кругов, Большова забежала обратно в театр через служебный вход.

Трагедия с участием знаменитости произошла 14 октября. Большова сбила женщину на дороге в Калужской области. По предварительным данным, во время происшествия звезда передвигалась на своем Audi. После случившегося Большова самостоятельно позвонила в полицию и незамедлительно вызвала скорую помощь. Она объяснила, что наехала на пешехода из-за низкой освещенности. Несмотря на оперативность действий, пострадавшая умерла до приезда врачей. Чуть позже стало известно, в крови погибшей был алкоголь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Анну Большову после смертельного ДТП.