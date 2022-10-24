«Знают, кто ее убил»: мать Легкоступовой обвинила окружение зятя в преступном молчании

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С момента смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» прошло два года. Но родственники знаменитости до сих пор не могут прийти в себя и жить дальше.

Родные Валентины Легкоступовой до сих пор не могут оправиться от смерти знаменитости. Мама исполнительницы хита «Ягода-малина» Галина Ивановна по-прежнему убеждена — ее дочку убили. Она не верит докторам и результатам работы патологоанатомов, которые заключили — Легкоступова скончалась от полиорганной недостаточности. О состоянии безутешной родительницы поведал в интервью PROZVEZD художник Константин Мирошник.

«Люди, которые сидят на программах рядом с ее мужем, знают, кто ее убил, но лицемерят или молчат, сказала она. Убийца не признается никогда! Мне очень больно от этого, поделилась со мной Галочка», — поведал Мирошник.

По решению родственников тело Легкоступовой было кремировано. Часть праха забрала родительница и развеяла над морем. Теперь, по словам Галины Ивановны, она часто плавает. Именно это помогает не терять связь с умершей дочкой.

«Это так хорошо, потому что я могу с ней обниматься. У меня каждый раз такое ощущение, когда я захожу в море. Поэтому часто плаваю, чтобы ее почувствовать, говорила она мне», — признался художник.

Жизнь артистки оборвалась 14 августа 2020 года. Незадолго до кончины она в третий раз вышла замуж. Избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. В браке супругам удалось прожить чуть больше месяца. Незадолго до смерти певица попала в наркологическую клинику. На теле и голове певицы медики обнаружили множественные гематомы. По словам Фирсова, его жена просто упала в душе и ударилась. Родственники Легкоступовой уверены — именно яхтсмен виновен в смерти знаменитости.

Официально подозрения относительно причастности Фирсова не подтвердились. По решению суда все наследство, включая московскую квартиру Легкоступовой, было разделено на четыре равных доли между ее мамой, сыном, дочерью и вдовцом. Однако позже Фирсов заявил, что он якобы отказывается от наследства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто заставил вдовца Валентины Легкоступовой отказаться от наследства.