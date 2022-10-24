Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Мила Романиди, как никто другой, знает вкусы и предпочтения знаменитого певца. Она раскрыла тайну личной жизни артиста, о которой тот предпочитает молчать.

После развода с певицей Аллой Пугачевой, случившемся в 2015 году, народный артист России Филипп Киркоров так и не завел ни одного серьезного романа. Сколько слухов ходило о «странных предпочтениях» певца — не счесть. Между тем, он по-прежнему одинок. Поклонники задаются вопросом: как так получается? Приоткрыла завесу тайны на днях близкая подруга музыканта Мила Романиди.

Кого любит Киркоров?

Женщина, которая знает Филиппа Бедросовича не один год в беседе с «МК» призналась сразу: с первой же встречи певец ее очаровал, как очаровывает миллионы других поклонниц. Кажется, что ему действительно несложно найти спутницу жизни! Главная же проблема многолетнего одиночества артиста заключается в банальном нежелании заводить роман с первой встречной.

«Захочет Филипп — женится! И ни у кого не спросит! А почему Саша Серов не женится? Потому что не встретил свою любовь. Это же не схема или математическая формула, которую можно просчитать. Любовь — это счастье, которое послано богом. Не мы за бога решаем. Всему свое время. Я лично уверена, что Бог обязательно пошлет Филиппу большую любовь. Он ее заслуживает как никто другой. И Филипп будет самым лучшим мужем. Он — мечта каждой женщины», — рассуждала в интервью Мила Романиди.

При всем вышесказанном, Филиппа Киркорова можно назвать поистине счастливым человеком. И дело даже не в деньгах и потрясающей карьере или узнаваемости. У него есть главное — дети, которые всегда его любят и ждут. Дочка Алла-Виктория и сын Мартин были рождены артисту суррогатной мамой. Ее имени он не раскрывает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие паранормальные способности нашел у себя Филипп Киркоров.