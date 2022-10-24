Им управляют: пожилого Байдена сравнили с восковой куклой из музея мадам Тюссо

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Американский президент все больше совершает нелепых, странных и пугающих действий, пугая общественность.

Президент США Джо Байден своим странным поведением показывает, что он не компетентен находиться в кресле лидера страны, заявила в эфире телеканала Fox News член палаты представителей Клаудия Тенни.

«Это действительно грустно, он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он произносит тезисы, которые ему представило теневое правительство, персонал, стоящим за ним. Он показывает, что не компетентен выполнять эту самую важную работу в нашей стране», — сказала конгрессмен США.

Вместе с тем она отметила, что присоединилась к письму коллеги Рэнди Джексона, в котором Байдена просят пройти когнитивный тест.

«Думаю, что мы должны рассмотреть все варианты», — заключила Тенни.

Так она отреагировала на неловкую паузу Байдена во время недавнего интервью. 79-летнего демократа спросили о том, что думает его супруга Джилл насчет желания баллотироваться на второй президентский срок. Байден вдруг потупил взгляд, сделал продолжительную паузу и не сводил взгляд с пола.

Не секрет, что состояние здоровья главы США вызывает большие вопросы. Он страдает от провалов в памяти и даже путает собственное имя. Недавно Байден снова дал повод для беспокойства, когда не смог правильно произнести свою фамилию и попросил называть его Биденом. После этого он не смог самостоятельно спуститься со сцены и призвал на помощь своих сотрудников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем на днях вновь испугал президент США Джо Байден.