Не до жиру: мясо в Европе для многих превратилось в деликатес

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За последний год только макаронные изделия, например, в Великобритании подорожали на 60%, а стоимость говядины и баранины и вовсе увеличилась вдвое.

Масштабный кризис, охвативший Европу после введения антироссийских санкций, заставил людей экономить даже на еде. Так, мясо уже превратилось для многих в деликатес. На прилавках появляются дешевые аналоги: например, еда из насекомых — такое в благополучной Европе, казалось бы, невозможно. Александр Романов оценил новое меню.

Британцы могут стать самой худой нацией. Из списка национальных блюд многие уже вычеркнули Fish and Chips из-за подорожавшей рыбы, а теперь под угрозой и воскресное жаркое. Кризис резко изменил пищевые привычки жителей королевства.

«Мы ходим за покупками каждую неделю и берем одни и те же продукты уже 30 лет. И каждый раз выходит все дороже!» — признается пенсионерка Каролин.

За последний год только макаронные изделия подорожали на 60%, а стоимость говядины и баранины и вовсе увеличилась вдвое. На фоне таких цен страдают и банки продовольствия, которые раньше кормили только неимущих и бездомных. Теперь же каждый третий британец считается нуждающимся.

«В этом году у нас в 15 раз больше посетителей. Все эти люди не могут позволить себе купить продукты в магазинах, они вынуждены приходить к нам. Но мы не можем закупать больше — бюджет не резиновый», — сетует менеджер банка продовольствия Луиза Хоббс.

Под угрозой и питьевая вода. Озеро Уимблбол, которое считают местным Байкалом, стремительно мельчает. От нормального уровня воды прямо сейчас осталось только 20%. Именно отсюда брали около половины питьевой воды для Соединенного королевства. Причина обмеления — загрязнение рек, которые впадают в озеро. Водоросли в них покрылись химическим коктейлем из выбросов, от которых умирает все живое.

«Мы в крайне опасной ситуации, когда нация может остаться без собственных пресных ресурсов. Нам нужны специальные агентства, которые искренне беспокоятся за окружающую среду и при этом могут влиять на экологическую политику правительства», — считает эколог Дэйв Макдуглас.

А в соседней Франции тревогу бьют уже владельцы птицеферм. По стране прошелся птичий грипп. Больше 150 хозяйств на юго-западе остались без куриц-несушек и бройлеров.

«Я предполагал рост цен на продукты в этом году, но не рассчитывал, что придется забить всех своих куриц. Теперь мне нечего продавать, у меня не будет денег и я не знаю, как платить по счетам. Мои коллеги в такой же ситуации — по всей Франции в этом году забили больше 50 миллионов птиц. Это ужасный удар и по рынку, и по потребителям», — возмущается фермер Жан-Поль Дегие.

Но как спасти рынок — уже придумали. Международное агентство пищевых стандартов прямо сейчас меняет законодательство ЕС — стараются, чтобы к концу года на полках супермаркетов появились жуки. Уже есть и утвержденные варианты так называемых продуктов — котлеты для бургеров из сверчков, мука из кузнечиков и даже протеиновые батончики из мотыльков. Правда, далеко не все европейцы согласны это есть, да и медики сомневаются в безопасности такого источника белков и углеводов.