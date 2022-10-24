Даже Трасс запила: в Британии назвали имя вероятного кандидата на пост премьера

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Подавшая в отставку политик празднует отстранение от должности, в которой продержалась всего 44 дня, уже вторые сутки. А вот новый лидер выборной гонки полон амбиций.

Уже сегодня в Британии могут огласить имя нового премьер-министра. Пока лидирует экс глава британского Минфина Риши Сунак. Его поддерживает большая часть депутатов-консерваторов.

Бывший казначей летом уже пытался баллотироваться на этот пост, и даже вышел в финал голосования, но уступил Лиз Трасс. А тем временем Борис Джонсон заявил, что не будет возвращаться на должность премьер-министра Великобритании. Он хоть и прервал свой отдых, чтобы срочно вернуться в Британию, но, взвесив шансы, понял: чтобы вернуться на Дуанинг-стрит, голосов ему точно не хватит.

Неудачную попытку уже высмеивают в британских газетах. А вот Лиз Трасс похоже охладела к политике и вовсю отмечает собственную отставку. Вместе с семьей и ближайшими соратниками она уже второй день гуляет в резиденции в пригороде Лондона.