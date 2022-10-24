Мощный пожар превращает в пепелище гору Килиманджаро в Танзании

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Спасатели никак не могут локализовать возгорание. Ученые бьют тревогу.

Самая высокая гора Африки — вулкан Килиманджаро — прямо сейчас превращается в пепелище! Огонь вспыхнул на южном склоне, но из-за сильного ветра и засухи пламя очень быстро распространилось. Под угрозой — национальный парк Танзании.

Сотни пожарных бригад пытаются справиться с пламенем — и с земли и с воздуха. Вместе со спасательными бригадами на борьбу с пожаром вышли и сотни добровольцев из окрестных деревень. Однако остановить огонь пока не получается. Ученые опасаются, что пожар может разрушить уникальную экосистему, существующую на склонах горы.