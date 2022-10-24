Рембатальоны ВС РФ реанимируют даже безнадежные машины после участия в СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

И каждая после ремонта проходит жесткий тест-драйв.

На передовую в ближайшие дни отправится и военная техника, восстановленная после тяжелых боев. Рембатальоны Восточного военного округа (ВВО) реанимируют даже, казалось бы, безнадежные машины. И каждая после ремонта проходит жесткий тест-драйв. Свидетелем напряженного боя на полигоне стал наш корреспондент Кирилл Ольков.

Т-80 мчит на полигон, разгоняется до максимума. На спидометре восемьдесят километров в час. Чем быстрее, тем лучше. Танк — только после ремонта. Водитель жмет на газ: тестирует ходовую и гусеничный трак.

Дальше уже на полигоне пристрелка. Условия, как в настоящем бою. Пушки наготове. Экипаж в полном составе: наводчик, механик-водитель и командир. Он дает команду открыть огонь по условной цели.

Болванки вылетают одна за другой. Снарядов не жалеют. Важно, чтобы все системы работали идеально. Это называется контрольная проверка выстрелом. Военнослужащие восточного округа испытывают весь боевой цикл: от загрузки боеприпаса до попадания в цель.

«Самое сложное попасть в цель. Моя работа прицелиться и выстрелить. Если попал, то все — дело сделал. Уже после ремонта машину обкатываем, проверяем», — рассказывает наводчик Владимир.

Обязательный тест-драйв после ремонта проходит вся тяжелая техника. Танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. У большинства боевых машин, вернувшихся с передовой «миктротравмы», которые лечатся за полдня. Специалисты рембата — универсалы. «Реанимируют» и поставят на ноги что угодно.

«Техника получает боевые повреждения. Экипажам не под силу починить на переднем крае. Такая техника прибывает к нам. Мы своими силами восстанавливаем незамедлительно и передаем в строй», — говорит командир роты Русланы с позывным «Исток».

Сразу после экстренного ремонта, интенсивной «обкатки» и обязательной проверки стрелковых орудий вся техника вернется на передовую без единой царапины и в полном боевой готовности