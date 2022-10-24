Российские спецназовцы уничтожили при помощи гранаты наблюдательный пункт ВСУ

Фото, видео: Евгений Епанчинцев / ТАСС; 5-tv.ru

После выполнения боевой задачи военные совершили многокилометровый марш и вернулись на базу.

Подразделение специального назначения Западного военного округа (ЗВО) обнаружило и уничтожило наблюдательный пункт ВСУ. Причем, сделать это удалось при помощи ручной гранаты и специальной подвесной системы на беспилотном летательном аппарате.

«Вблизи была обнаружена наблюдательная вышка, с которой противник следил за нашими позициями. С помощью беспилотника произвели сброс гранаты», — рассказывает командир группы разведки Андрей.

После выполнения боевой задачи военные совершили многокилометровый марш и вернулись на базу.

В понедельник в России отмечается День подразделений специального назначения. Эти бойцы способны быть и разведчиками, и передовыми отрядами атаки, решать широкий спектр задач в тылу врага.