Брать или не брать: в чем подвох «нулевой» ипотеки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Кредитно-финансовые организации регулярно придумывают схемы «развода» клиентов ради выгоды. Касается это и недвижимости.

Немало вопросов у Центробанка вызвала называемая «нулевая» ипотека. Щедрость застройщиков, обещающих превратить кредит чуть ли не в рассрочку, оказалась лишь изощренным маркетингом. На деле такие квадратные метры, как правило, наоборот, намного дороже. И покупателя просто вводят в заблуждение в расчете на то, что за низкими процентами клиент не разглядит другие цифры. В запутанных банковских схемах разбирался корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Афера или нет?

Количество квадратных метров жилого фонда в нашей стране увеличивается с каждым днем, напомнил журналист. Не успеешь оглянуться, как на еще недавно пустующем месте выросла многоэтажка. Поэтому перед застройщиками все острее встает вполне резонный вопрос: как продать эти квадратные метры?

Реклама на билбордах и холодные звонки не дают нужных результатов. Вот маркетологи и придумали стратегию — ипотека под практически нулевой процент.

«У нас дочка родилась в 2017-м, а семейная ипотека начиналась с 2018-го. И я прям так расстроился. А потом увидел рекламу, что дают под 0,01% и понял — это моя тема», — заметил покупатель Сергей Рябцов.

Сергей, не раздумывая, воспользовался этим предложением. И купил не одну, а сразу две квартиры. Действительно, кажется, что ипотека под 0,01% — настоящий подарок. Если бы не одно «но»: при такой ставке жилье продают на 30% дороже.

Например, однокомнатная квартира в новостройке стоит шесть миллионов рублей. Но при покупке в ипотеку с низкой ставкой цена недвижимости вырастает на 1,8 миллиона рублей. Причем застройщики этого особо и не скрывают: в офисе продаж — сообщают у квартиры на самом деле две цены.

«Если нужно больше 12 миллионов, то мы все варианты отбрасываем и остается всего два: 5,3 ставка либо 0,01% ставка»

«Вот второй вариант интересует»,

«Тогда удорожание будет 27% к объекту», — происходит диалог между менеджером и клиентом.

Возьмем ту же квартиру стоимостью шесть миллионов рублей. При первоначальном взносе в один миллион и ставке 9% годовых — за 30 лет заемщик отдаст банку почти 14,5 миллиона, выплачивая ежемесячно по 40 тысяч рублей. А при ставке в 0,01% цена квартиры увеличится до 7 800 000 рублей. И при том же первоначальном взносе, заемщик через 30 лет отдаст всего 6 810 000, с ежемесячным платежом в почти 19 000.

«Клиент получает комфортный платеж. Сейчас рынок покупателя, то есть, клиент выбирает удобный платеж на долгий период времени и для клиента это скорее плюс», — объяснила руководитель одного из отделов продаж Яна Шевченко.

Для покупателя ипотека со сниженной ставкой остается выгодной — только если он не собирается погасить долг раньше срока.

«А если вы до истечения срока выплаты ипотеки раньше, чем 25 — 30 лет, решили квартиру продать? И что тогда? Вы уже ее приобрели значительно дороже рынка, значит, продать вам нужно или значительно дороже рынка, что невозможно», — рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

В Центробанке ясно дали понять — нулевая ипотека не более, чем рекламный ход, который вводит покупателя в заблуждение.

«Не совсем прозрачный механизм, то есть, до потребителя не доводится как бы суть программы, да. Кто за него платит, и почему такой бесплатный сыр в мышеловке? Я думаю, что вопрос непрозрачности этой схемы — это Центральный банк заботит», — подчеркнул вице-президент гильдии риелторов Москвы Андрей Банников.

Запрещать сверхнизкие ставки в центробанке пока не собираются, но чтобы ипотечный пузырь не лопнул, маркетинговую схему сделают менее привлекательной. Повысят коэффициенты, введут дополнительные требования к застройщикам, а с потенциальными заемщиками планируют вести «разъяснительную работу».