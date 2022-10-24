Испорченный фон: почему банки незаконно интересуются кредитными историями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Кто на самом деле портит «истории» клиентов кредитно-финансовых организаций? Можно ли решить проблемы сразу, не дожидаясь многочисленных отказов?

Банки портят кредитные истории россиян. «Известия» выяснили, что только в этом году Центробанк зафиксировал более сотни нарушений, связанных с запросами персональной информации. Когда банки интересуются кредитной историей без ведома и согласия, а объясняют это техническими сбоями или действиями мошенников.

Больше всего штрафов в 2022-м получили «Альфа-банк», «Открытие» и «Тинькофф». При этом частота таких запросов впоследствии влияет на шансы получить кредит. Чем их больше, тем меньше вероятность, что займ одобрят.