В какие регионы России придут сильные заморозки в ближайшие дни?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Приближение зимы дает о себе знать: еще чуть-чуть, и пойдет снег, предупреждают синоптики.

В ближайшие дни в целый ряд регионов центральной России придут сильные заморозки. Об этом предупредил метеоролог Александр Шувалов, комментирующий ситуацию с погодой в интервью NEWS.RU.

Эксперт отметил, что значительное снижение температуры можно ожидать, в частности, в Москве и Петербурге. Не исключено, что уже в ближайший вторник выпадет снег.

«С понедельника в Москве грядут заморозки. Так, уже ко вторнику температура упадет на 5–6 градусов, а столбик термометра встанет на отметке <…> +4…+5 градусов», — отметил Шувалов.

Кроме того, метеоролог предупредил жителей центральных регионов РФ о порывистом ветре и других осадках. Правда, ожидается, что они будут совсем не продолжительными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что нельзя оставлять в теплицах на зиму.