Передовые технологии: чем уникальны доставленные «Союзом» в космос новые спутники РФ

Три аппарата связи серии «Гонец-М» и «Скиф-Д» отправили в космос с Восточного

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

Уникальные аппараты серии «Гонец-М» и «Скиф-Д» уже на орбите. Запуск с космодрома Восточный прошел успешно.

Спутники, запущенные на ракете «Союз» с космодрома Восточный, успешно выведены на орбиту. Это три аппарата связи серии «Гонец-М», а также «Скиф-Д» — первый спутник новой российской программы «Сфера».

В дальнейшем она подразумевает запуск еще нескольких сотен космических аппаратов. К 2025 году они предоставят одинаково хороший широкополосный доступ в интернет на всей территории страны.

Первый в этом году запуск с Восточного прошел по плану. Сейчас космические аппараты уже находятся на своих целевых орбитах. При этом жители Якутии, которые вышли из своих домов, чтобы увидеть северное сияние, неожиданно стали свидетелями падения на землю обломков ракеты-носителя «Союз».