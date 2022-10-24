Погрузчик «впечатал» в контейнеры двух человек на складе в Подмосковье
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru
Следственный комитет проводит проверку. Пострадавшие — в больнице в тяжелом состоянии.
В Подмосковье водитель автопогрузчика не справился с управлением и буквально «впечатал» двух своих коллег в стоявшие рядом контейнеры.
Все произошло на складе интернет магазина. Пострадавшие сейчас в больнице в тяжелом состоянии.
По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Детали произошедшего выясняются.