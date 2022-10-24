Погрузчик «впечатал» в контейнеры двух человек на складе в Подмосковье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru

Следственный комитет проводит проверку. Пострадавшие — в больнице в тяжелом состоянии.

В Подмосковье водитель автопогрузчика не справился с управлением и буквально «впечатал» двух своих коллег в стоявшие рядом контейнеры.

Все произошло на складе интернет магазина. Пострадавшие сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Детали произошедшего выясняются.