Смерть за деньги: шокирующие детали убийства таксиста на Maybach в Подмосковье

Сына священника подозревают в убийстве таксиста на Maybach в Подмосковье

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

По версии следствия, молодой человек получил крупную сумму после совершения преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Сын священника подозревается в убийстве таксиста. По данным источника 5-tv.ru, 19-летний молодой человек вызвал себе люксовую машину, чтобы покататься, а после чего расправился с водителем и сразу же продал Maybach скупщику, получив предоплату — полмиллиона рублей.

Новому покупателю подозреваемый рассказал, что машина якобы принадлежала его умершему отчиму. Молодой человек обещал привезти оставшийся пакет документов, когда вернется за полной суммой.

Спустя несколько дней тело таксиста обнаружили в лесополосе недалеко от Сергиева Посада. Возбуждено уголовное дело об убийстве.