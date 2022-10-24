Один человек погиб, еще трое ранены в результате теракта в Херсоне
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Фото, видео: Бондаренко Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Украинские террористы продолжают глумиться над мирными жителями. В желании отомстить России они готовы убивать кого угодно и где угодно.
В Херсоне совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство на улице. В результате один человек погиб, еще трое ранены.
Покорежило и припаркованный автомобиль — взрывное устройство было прикреплено к столбу у дороги. В окрестных домах выбило стекла.
По версии правоохранительных органов, теракт мог быть направлен против недавно назначенного начальника местного СИЗО. Но он не пострадал. Жертвой стал случайный прохожий.