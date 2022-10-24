Сам не в состоянии? Жена Зеленского обратилась к Германии с просьбой об оружии для ВСУ

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Первая леди Украины уже не в первый раз ищет поддержки и «спасения» в Европе. Чем же сейчас занят президент страны и где он вообще?

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена во время поездки в Германию обратилась к властям с просьбой поставлять Незалежной еще больше оружия. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«В ситуации с Украиной мы вынуждены использовать все шансы быть услышанными. Мы должны закрыть небо», — заявила Зеленская в ходе встречи с женой президента ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером Элькой Буденбендер.

К слову, супруга украинского президента последнее время все чаще появляется в медиапространстве. Она вместе с мужем старается вести политические дела.

Так, например, в середине мая Зеленская провела видеоконференцию с польской первой леди — Агатой Корнхаузер-Дудой, литовской — Дианой Науседене и французской — Брижит Макрон. В июле она прилетела в США, где выступила в Конгрессе, попросив системы противовоздушной обороны (ПВО). В начале октябре жена Зеленского спустила на воду первый корвет для ВМС Украины в Турции. В это же самое время президент Украины постит видео в соцсети, делая заявления, которые раз от раза противоречат друг другу. Его эмоциональное и физическое состояние вызывает у общественности большие вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев готовит кровавую провокацию под Харьковом с убийством мирных.