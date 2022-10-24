МВФ спрогнозировал жуткий энергокризис в Европе уже в 2023 году

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Аналитики констатировали: рекордных цен на газ при текущей мировой обстановке избежать не удастся. «Коллективному Западу» пора мириться с Россией?

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал жуткий энергокризис в Европе уже через несколько месяцев — в 2023 году. Экономика «коллективного Запада» почти наверняка придет в упадок из-за рекордных цен на газ. Виной всему, безусловно, глобальная антироссийская кампания — санкции, которые ставят на кон жизнь стран ЕС. Доклад МВФ с неутешительными данными был опубликован накануне.

«Даже если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022-23 года, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году», — подчеркивали эксперты-аналитики.

В конце зимы 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Прошло всего несколько месяцев, как стало понятно, что «бесконечные» санкции Запада против России не работают. Об этом уже не раз заявляли и в Германии, и во Франции, и в других государствах. Между тем, призывы общества к властям одуматься и пойти на мировую с необъятной пока не возымели успеха.

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