NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

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На днях министр обороны Израиля Бени Ганц ответил отказом на просьбу Киева поставить стране оружие противовоздушной обороны.

Израиль передал Украине разведданные, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила газета The New York Times. Издание ссылалось на некоего украинского чиновника, который предоставил информацию не под запись.

«Украинский чиновник, выступая неофициально, заявил, что Израиль предоставил разведданные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники. Дроны, находясь в полете, также издают характерный гул от своих небольших двигателей, что доказало их уязвимость», — говорится в материале.

К слову, ранее Украина в очередной раз просила помощи у Израиля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министру обороны Израиля Бени Ганцу с просьбой передать им оружие противовоздушной обороны. Ответ был отрицательным. При этом Израиль согласился предоставить Незалежной системы раннего предупреждения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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