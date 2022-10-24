Мир после гегемонии: прямая трансляция брифинга Лаврова в рамках заседания клуба «Валдай»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia

В Москве состоялось открытие XIX Ежегодного заседания клуба «Валдай». Оно продлится до 27 октября. Тем для обсуждений немало.

Трансляция начнется в ближайшие минуты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании клуба «Валдай». В рамках конференции на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» глава МИД поднимет важнейшие вопросы текущих дней и даст прогноз на ближайшее будущее. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию с места событий.

Всего в масштабном заседании примут участие 111 представителей разных стран. В том числе из Германии, США, Франции, Китая и других государств.

Главным в работе конференции был и остается жесткий принцип: вне зависимости от ситуации в мире спикеры могут обсуждать проблемы открыто и честно.