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Наследник актрисы не первый год шокирует публику своим внешним видом. Он, кажется, и не собирается останавливаться с экспериментами над телом. Даже несмотря на серьезные последствия.

Сын актрисы Елены Яковлевой продолжает эксперименты на своем теле. 30-летний юноша уже буквально с головы до ног в татуировках. И даже несмотря на недуг, останавливаться наследник знаменитости не намерен.

В социальной сети Шальных часто делится фотографиями расписного тела. Пользователи сети призывают юношу перестать портить свое тело. Но Шальных не слушает ни маму, ни окружающих. На днях он вновь шокировал публику. На снимке в районе горла была видна черная дыра.

«Было весело», — цитирует слова Шальных 7Дней.ru.

ВКонтакте / Денис Шальных

Выглядит устрашающе. Но если бы только черной дырой поражил Шальных публику. Многие заметили на его груди подозрительные неровности будто сетка. Шальных не стал скрывать, что с его организмом происходит что-то не то. Он и сам не понимает, что за болезнь его атаковала. Однако четко понимает, из-за чего кожа на груди изменилась. По его мнению, всему виной особое питание, которого он придерживается уже третью неделю.

«Третья неделя рисовых мероприятий вместе с болезнями и другими обстоятельствами. И собственно 115-116 килограммов. Что, как, зачем, вообще не волнует. Мне норм», — заключил Шальных.

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