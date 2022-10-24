Названа причина крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске

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В результате авиакатастрофы погибли 15 человек. Среди них были дети.

Причиной трагедии в Ейске с крушением бомбардировщика Су-34 стало попадание птиц в двигатели воздушного судна. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. В результате трагедии погибли 15 человек. Среди них были дети. Еще более 20 человек пострадали и попали в больницы.

«В момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — цитирует информатора агентство.

В Минобороны России ранее отмечали, что бомбардировщик загорелся именно во время взлета. К несчастью, летчикам не удалось отвести Су-34 от жилого квартала. Сами они успели катапультироваться.

Следственный комитет РФ изначально называл основной версией падения лайнера техническую неисправность. Ведомство квалифицировало крушение самолета как нарушение правил полетов или подготовки к ним.