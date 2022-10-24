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Ситуация в Незалежной пугающая. Кто же заинтересован в эскалации? Есть ли способ решить проблему?

Никто, кроме США, не заинтересован в разжигании конфликта на Украине. Именно Штаты являются главным бенефициаром «смертельного шоу», за которым сейчас наблюдает весь мир. Такое мнение выразила экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль, комментируя напряженную обстановку в интервью израильскому каналу i24news.

«Франции приходится присоединяться к США, которые являются основными бенефициарами этой войны», — с сожалением констатировала Руаяль.

Она добавила, что ее страну фактически лишили свободы слова и действия, как бы странно это ни звучало. Политик также отметила, что нейтралитет утратила не только Франция, но и другие страны Европы. США подавляют волю меньших государств, заставляя их двигаться по своему, смертельному курсу.

Что же касается настроений в обществе во Франции, то Сеголен Руаяль решительно констатировала: народ ее страны против продолжения конфликта в Незалежной. Люди понимают, кто зачинщик всего, но пока ничего не могут с этим сделать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Украины Алексей Резников попытался оправдаться за создание «грязной бомбы» ради провокации и дискредитации Вооруженных сил России.