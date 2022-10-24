Не хотел платить кредиты? Кучера объяснил, почему Божанов ограбил банк в Петербурге

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Актер популярных сериалов хотел вмиг решить все свои жизненные трудности, однако из отделения банка он вышел с пустыми руками и вновь расстроенный.

Спустя полгода стала известна причина ограбления банка в Санкт-Петербурге актера популярных детективных сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Андрея Божанова. По словам телеведущего Оскара Кучеры, жизнь знаменитость в последние годы пошла в откос. Решить все проблемы он решил одним махом, считает коллега звезды.

Напомним, инцидент произошел зимой в одном из отделений банков в Северной столице. Божанов в шапке и в маске на лице зашел в банк и сразу последовал в отдельную кабинку для совершения финансовых операций. Зайдя в небольшое помещение, он тут же достал из куртки пистолет и, потребовав деньги, направил его на кассира. Сотрудница банка не растерялась, спряталась под стол и нажала тревожную кнопку. Божанов же, не получив желаемого, спокойно вышел из банка, как ни в чем не бывало сел в арендованную машину и уехал. Вскоре горе-налетчик был задержан. На артиста возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас прокуратура уже направила его дело в суд.

«Мне приходилось неоднократно с ним сниматься, говорит, что всего лишь хотел, чтобы его заключили под стражу, и он не платил по кредитам, однако против него возбудили уголовное дело по статье „Разбой“. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы», — объяснил поведение Божанова Кучера в своем Telegram-канале.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Как сообщает KP.RU, в последние годы у актера начались финансовые трудности и проблемы в бизнесе.

«Андрей вложился в покупку аппаратуры, многое взял в долг, потом начался коронавирус, и он был вынужден для содержания сотрудников и оплаты аренды складских помещений за бесценок распродавать технику, за которую еще не выплатил кредит», — пояснил актер Юрий Балтачев.

Актер искал выходы, чтобы избавиться от финансовых трудностей, но началась новая волна коронавируса. В итоге на момент совершения преступления у Божанова уже были долги на пять миллионов, отметил Кучера. Поэтому, когда правоохранители пришли задерживать его, он был лишь рад им.

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