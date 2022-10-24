Глава Минобороны Украины оправдался за создание «грязной бомбы» ради провокации

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По данным разных источников, смертельное оружие, заказанное Киевом уже почти готово. Вопрос только в том, когда именно его будут применять.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». В Минобороны РФ подчеркивали, что смертоносное оружие укротеррористы могут применить уже в самое ближайшее время — все ради дискредитации российских Вооруженных сил. Резников же на фоне этого опубликовал пост в Twitter, где попытался оправдаться за преступные намерения.

«Мысль о „грязной бомбе“ отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину… Мы требуем соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума (об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия)», — написал министр обороны Незалежной.

Глава Минобороны Украины Резников оправдался за подготовку «грязной бомбы»; twitter / oleksiireznikov

Между тем, источники из разных стран утверждают, что по заказу властей Украины изготовление «грязной бомбы» уже почти закончили. Этим, как выяснилось, занимаются в Восточном горно-обогатительном комбинате Днепропетровской области, пишет РИА Новости.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что цель смертельной провокации одна — попытаться заставить соратников России принять сторону всех ее противников. Ввиду серьезной угрозы глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу уже предупредил заграничных коллег о фатальных последствиях реализации преступного замысла Киева.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава Пентагона Ллойд Остин отреагировал на предостережение Шойгу о готовящейся провокации укротеррористов с «грязной бомбой».