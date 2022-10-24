Хороший работник десяти плохих начальников стоит: китайский совет дня на понедельник, 24 октября

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Можно ли сегодня вступать в открытую конфронтацию ради защиты собственных интересов? А может, лучше пойти на уступки?

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 октября?

Понедельник — день трудоголиков. Он и всегда был, а этот — особенно. Энергии настраивают на бескомпромиссную эффективность, дисциплину и мотивированность. Проведите этот день с максимальной пользой для себя.

Совет дня: если давно собирались к врачу то назначьте прием на понедельник. Энергии дня подержат шансы на успешное излечение. Если не хотите лечиться — отправляйтесь на свидание с приятным человеком. Благоприятные энергии понедельника просто необходимо утилизировать!

Предостережение дня: не стоит в понедельник заниматься разрушением чего-либо. Не разрушайте старые постройки — дома, заборы и сараи. Не рушьте репутацию и отношения. Понедельник — день не для избавления, а для приумножения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.