Осенний «коридор»: чьи судьбы изменят солнечное и лунное затмения с 25 октября по 8 ноября

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Несмотря на то, что до события остается еще несколько часов, его влияние можно начать чувствовать уже сегодня. Какие советы дают астрологи?

С 25 октября по 8 октября можно будет наблюдать необычное небесное явление — коридор затмений. Сначала нас ждет солнечное затмение, а после — лунное. Конечно, это не может не отразиться на жизни разных представителей знаков зодиака. В эксклюзивном комментарии астролог Ксения Шахова назвала даты рождения тех, чья жизнь изменится в этот временной промежуток.

В период осеннего коридора затмений, по словам специалиста, стоит отказаться от всех зависимых отношений по деньгам.

«Начало кредитных историй, подпись на ипотеку, подача иска в суд по наследственным делам, алиментам. В противном случае ваша история может затянуться на неопределенный срок, высок риск серьезных переплат и неожиданного поворота событий не в пользу инициатора», — объяснила астролог.

Вместе с тем солнечным и лунным затмениями будут находиться под властью Марса в Близнецах. Планета будет ретроградной с 30 октября 2022 года по 12 января 2023 года.

«Это наделяет особой важностью происходящее в жизни самих Близнецов, их особенный резонанс с астрологическим пространством», — добавила Шахова.

Однако наиболее сильно коридор затмений отразится на рожденных с 7 по 9 ноября, с 5 по 7 мая, с 24 по 26 октября, с 15 по 17 июня. При этом стоит иметь ввиду, что коридор затмений «включается» за неделю-полторы до самого события.

«Обстановка накаляется, особенно политическая, экономическая, социальная. Затмения действуют больше на государства, имеют влияние геополитическое. Это время максимальных проблем и обострений», — заключила Шахова.

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