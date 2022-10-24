Военные КНДР открыли огонь из РСЗО в ответ на стрельбу со стороны Южной Кореи

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Инцидент произошел после того, как северокорейской судно пересекло южнокорейскую границу вблизи острова Пэннен.

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в ответ на стрельбу со стороны Южной Кореи. Об этом пишет информагентство Yonhap. Уточняется, инцидент произошел после того, как северокорейской судно пересекло южнокорейскую границу вблизи острова Пэннен.

О неправомерном пересечении кораблем водного пространства сообщили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Там приняли решение о немедленном предупредительном огне из РСЗО. Вскоре после этого военные КНДР отметили, что обнаружили южнокорейский военный корабль в своих водах, на Западе Желтого моря, и решили поступить аналогичным образом: армия КНДР произвела в сторону чужого судна десять предупредительных выстрелов.

«Мы строго предупредили противника, который устроил морские провокации, не только с помощью артиллерийских выстрелов, но и по громкоговорителям», — передает цитату из заявления пресс-секретаря Генштаба корейской народной армии агентство.

Противоборство Южной Кореи и КНДР длится не первое десятилетие. Взаимные претензии не заканчиваются, а конфликт с каждым днем выходит на новые обороты. Ранее 5-tv.ru рассказал, как КНДР будет отвечать на учения США и Южной Кореи и ждать ли фатальных последствий.