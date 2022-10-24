Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для «спасения» Украины

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По мнению немецкого канцлера, восстановление Незалежной должно стать важной задачей для Европы, в которой будет задействовано не одно поколение.

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовали разработать план восстановления Украины. Назвать его немецкие политики хотят «план Маршалла». Об этом они заявили в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в преддверии намеченной в Берлине экспертной конференции по вопросам восстановления бывшей советской республики.

«Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше, ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — сказано в материале.

По словам немецких политиков, заявленная задача — это дело не одного поколения, при этом Европе отводится важная роль в поддержке Украины, так как страна является кандидатом на вступление в Евросоюз.

Вместе с тем Шольц и фон дер Ляйен призвали к прозрачной системе расхода средств, чтобы финансы тратились на действительность важное. Политик отметила, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 миллиардов евро.

«Мы должны решать проблему все вместе — ЕС, G7 и наши партнеры, и, конечно, участвовать должны международные финансовые институты и ведущие международные организации. В долгосрочной перспективе важно, чтобы в восстановление Украины инвестировали также частные доноры и компании», — говорится в статье.

К слову, «план Маршалла» это программа помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутая в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Как сообщает URA.RU, тогда документ позволил США установить свои правила игры в Западной Европе и сподвигнуть страны на вступление в НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США отказываются предоставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.