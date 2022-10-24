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Очевидцы сообщают о десяти мощных взрывах, прогремевших за последние несколько часов. В Минобороны РФ предупреждают: киевский режим готовит еще несколько провокаций с убийством мирных.

Украинские националисты атаковали Новую Каховку под Херсоном. Как сообщают интернет-пользователи, очевидцы и владельцы Telegram-каналов, в районе прогремело не менее десяти мощных взрывов. Информацию об обстрелах подтвердили и в администрации города.

«Укротеррористы обстреливают мирное население Новой Каховки», — говорилось в официальном заявлении, опубликованном также в Telegram.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В Минобороны РФ предупреждают: киевский режим готовит еще несколько провокаций с убийством мирных жителей. В частности, ближайший смертельный план укротеррористы могут воплотить уже сегодня. Ранее 5-tv.ru сообщал о готовящейся расправе боевиков над жителями Волчанска.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.