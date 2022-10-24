«Возникло такое желание»: Боня честно рассказала об изменах возлюбленного

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Телеведущая и блогер тщательно скрывает имя своего спутника. Лишь изредка делиться некоторыми подробностями отношений.

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, доверяет ли она своего мужчине и ревнует ли спутника. По ее словам, в ее отношениях полное доверие. Но все-таки однажды решила проверить искренность чувств и залезла в телефон к мужчине.

«Я доверяю своему мужчине на миллион процентов! Телефон проверяла всего один раз. Просто вдруг возникло такое желание. Но чтобы ревновать… Он совсем не дает мне повода!» — объяснила Боня в социальной сети.

К слову, до сих пор Боня ни разу не была замужем. В течение семи лет она состояла в отношениях с сыном крупного ирландского промышленника и мецената Майкла Смерфита Александром. От него она родила дочь Анджелину-Летицию. Однако в 2017 году пара рассталась, но смогла сохранить позитивные отношения, они вместе воспитывают наследницу.

Instagram* / victoriabonya

Боню замечали также в компании миллиардера Пьера Андюрана, в том числе на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ходили слухи, что у них был роман, однако сама звезда «Дома-2» заявляла, что встречалась с нефтяным трейдером только ради денег. По ее словам, ей заплатили 500 тысяч долларов за своеобразный пиар бизнесмена.

В начале лета Боня призналась — она состоит в отношениях с женатым мужчиной. Хоть давно еще знаменитость и решила для себя, что на таких мужчин больше глаз не положит, но, как говорится, сердцу не прикажешь. По-прежнему блогер встречается с ним или ревнует кого-то другого, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем недавнее восхождение на гору может обернуться в будущем для Виктории Бони.

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