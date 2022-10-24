Шойгу довел до глав Минобороны Турции и Франции озабоченность провокацией с «грязной бомбой»

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Не исключено, что смертельную провокацию власти Украины организуют в ближайшее время. По данным источников из разных стран, работа над опаснейшим оружием уже почти завершена.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предупредил глав Минобороны Турции и Франции о проблемах из-за «грязной бомбы» Киева. Не исключено, что смертельную провокацию власти Украины организуют в ближайшее время. По данным источников из разных стран, работа над опаснейшим оружием уже почти завершена.

Вопиющую ситуацию Шойгу обсудил с зарубежными коллегами посредством телефонных переговоров. Они состоялись 23 октября.

«Обсуждена ситуация на Украине», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

О том, что Киев готовит провокацию с использованием смертельной «грязной бомбы» ради того, чтобы в очередной раз очернить Россию, стало известно так же — накануне. Как сообщало РИА Новости, задание на изготовление опасного оружия получило руководство Восточного горно-обогатительного комбината, который расположен в Днепропетровской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем беседовал Сергей Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином.