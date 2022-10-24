Киев готовит кровавую провокацию под Харьковом с убийством мирных

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В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине отметили — предстоящий теракт будет направлен на дискредитацию ВС РФ.

Киевский режим готовит очередную кровавую провокацию с целью дискредитации Вооруженных сил России. Как сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, все случится в понедельник, 24 октября, в Харьковской области в городе Волчанск.

«24 октября в городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — рассказали в штабе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем министр обороны РФ Сергей Шойгу общался с руководителем американского Пентагона Ллойдом Остином.