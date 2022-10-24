Нервничала, боялась вопросов: Анну Большову засняли у театра после смертельного ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Razhden Gamezardashvili; 5-tv.ru

Буквально три дня назад жизнь актрисы перевернулась. Она насмерть сбила женщину в Калужской области. Знаменитость сама позвонила в полицию и вызвала скорую.

Актриса Анна Большова вернулась к работе в театре «Ленком» спустя три дня после смертельного ДТП. Корреспонденту 5-tv.ru удалось встретить после спектакля знаменитость. Артистка выходила из культурного учреждения с букетом цветов. Однако общаться и разговаривать она была не намерена.

Актриса всячески избегала ответа на вопросы и убегала от корреспондента. Было заметно, что Большова сильно нервничает.

Трагедия с участием знаменитости произошла 20 октября. Большова попала в ДТП — она сбила женщину на дороге в Калужской области. По предварительным данным, во время происшествия звезда передвигалась на своем «Ауди» в Калужской области в Жуковском районе. После случившегося Большова самостоятельно позвонила в полицию и незамедлительно вызвала скорую помощь. Она объяснила, что наехала на пешехода из-за низкой освещенности. Несмотря на оперативность действий, пострадавшая умерла до приезда врачей. Чуть позже стало известно, что в крови погибшей был обнаружен алкоголь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Анну Большову подают в суд после ДТП.