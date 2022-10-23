Борис Джонсон отказался от участия в выборах на пост премьер-министра Британии

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

Политик был замешан ни в одном скандале и именно из-за конфликта покинул свою должность. Завоевать доверие граждан больше не способен?

Скандально известный экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отказался участвовать в очередных выборах на аналогичный пост. Об этом сообщает телеканал Sky News, отмечая, что политик мог бы стать следующим после подавшей в отставку Лиз Трасс — самого «быстрого» премьер-министра Туманного Альбиона.

По имеющимся данным, за кандидатуру Джонсона как возможного премьера проголосовали 59 консерваторов. Между тем, для продолжения предвыборной гонки политику нужно собрать хотя бы 100 положительных голосов. Таким образом, нежелание Бориса выдвигаться на высокую должность ни на что не повлияет. Впрочем, и заслужить доверие общественности, которое давно подорвано, вряд ли возможно.

Последний премьер Британии — Лиз Трасс — продержалась на своем посту всего 44 дня. Смерть королевы Елизаветы II, глобальный экономический кризис — политик не выдержала нагрузки, потому распрощалась с возложенными на нее обязанностями. Ожидается, что нового премьер-министра страны выберут в течение недели. Пока же в предвыборной гонке лидирует Риши Сунак — консерватора поддержали 144 человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лиз Трасс отметила свою отставку.