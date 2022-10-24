«Две капельки»: Сергей Лазарев показал подросших сына и дочку

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Артист не скрывает — ту единственную так и не нашел. Поэтому малышей ему подарили суррогатные мамы.

Певец Сергей Лазарев показал, как сейчас выглядят его наследники — восьмилетний сын Никита и четырехлетняя дочка Анна. Артист несколько лет скрывал как рождение первенца, так и младшей, однако после стал активно делиться подробностями воспитания детей и публиковать фото.

На свежем снимке артист предстал в объятиях малышей. Судя по всему, Лазарев прогулялся с детьми в перерыве между гастролями. Поклонники отметили, что дети как две капли воды похожи друг на друга.

Певец Сергей Лазарев с подросшими детьми; Instagram* / lazarevsergey

«Так похожи! Просто две капельки»;

«Дочурка сразу видно та еще озорница»;

«Дочка братишке ни в чем не уступает, небось, вместе шалят», — написали интернет-пользователи.

К слову, с появлением детей жизнь артиста изменилась. Так, не только Лазарев воспитывает наследников, но и наоборот. В начале сентября певец рассказывал, что в период бушевания коронавирусной инфекции, когда концерты отменялись один за другим, поддался соблазну и решил успокоить нервы электронной сигаретой. О пристрастии к вредной привычке узнал сын. И попросил бросить. Пообещал, сделал. Более к сигаретам артист не притрагивался.

При этом если мнение детей Лазарев слушает, то от советов, нравоучений и критики окружающих старается держаться в стороне. Так как он в одиночку воспитывает детей, часто слышит неоднозначные высказывания на эту тему. По его мнению, все, кто его осуждают или не понимают его, всего лишь пытаются навешать ярлыки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле расстались Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

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