Кто-то хотел убивать: ученые доказали лабораторное происхождение COVID

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Согласно утверждениям немецких ученых, у них есть неопровержимые доказательства, что SARS-CoV-2 — преднамеренно генетически модифицированный вирус на 99,9%.

Возбудитель коронавируса — SARS-CoV-2, который за последние годы унес немало человеческих жизней, на 99,9% был создан искусственно в лаборатории. К такому выводу пришел немецкий ученый Валентин Бруттель. В беседе с порталом N-tv он объяснил, как нашел этому подтверждение.

Так, еще летом прошлого года он заметил первые аномалии в геноме SARS-CoV-2. С того момента стал еще более тщательнее изучать представителя семейства коронавирусов с другими исследователями.

«В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса», — сказал Бруттель.

По его утверждениям, в геноме SARS-CoV-2 ими был найден некий «отпечаток пальца». Это регулярно повторяющийся паттерн в геноме вируса. Как объяснил специалист, лаборатории, занимающиеся генетической модификацией РНК-вирусов, сначала разрабатывают геном из отдельных блоков ДНК, из-за этого регулярно используемые части образуют характерный узор.

После ученые сопоставили геномы искусственно созданных вирусов и природных. Оказалось, что в последних места распознавания распределены случайным образом.

«Эта закономерность также обнаружена у Sars-CoV-2, но не у близкородственных вирусов», — пояснил ученый.

Вследствие чего, исходя из предварительных результатов, вероятность того, что естественная эволюция случайно создала этот паттерн, составляет не более одного к ста, а может даже и меньше, заключил исследователь.

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